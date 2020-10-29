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Türkiye ikincisi olan başarılı öğrenci ödüllendirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ömer Seyfettin’in ölümünün 100.

Türkiye ikincisi olan başarılı öğrenci ödüllendirildi

Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen hikaye yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenci için Türk Eğitim Sen Balıkesir 2 Nolu Şubesi tarafından ödül töreni düzenlendi.
Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrenci Bengül Kartal’ın Türkiye geneli yarışmada, 215 eser arasından Türkiye ikincisi olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Türk Eğitim-Sen Balıkesir 2 nolu Şube Başkanı Zafer Kahraman, “Türk çocuğuna tarih ve millet sevgisini aşılayan Ömer Seyfettin’in memleketi olan Balıkesir de böyle bir gururu bize yaşatan Bengül kızımıza teşekkür ediyoruz. Türk Milleti asla kendisi için mücadele edenleri unutmaz. Biz Türk Eğitim-Sen ailesi olarak her zaman milletimizin manevi değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yurt dışı veya yurt içinde milletimizin karşısında olan, bu milletin değerlerini aşağılayan kim olursa olsun Türk Eğitim-Sen üyelerini karşısında bulacaktır ve son nefesimize kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Kahvaltılı törene, Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baki ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve eğitimciler katıldı. Başarılı öğrenci Bengül Kartal’a 2 adet yarım altın ve şilt hediye edilerek başarılarının devamı dilendi.

Türkiye ikincisi olan başarılı öğrenci ödüllendirildi

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