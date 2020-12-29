Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticarette yeni dönem

Ekonomistler, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda olduğunu belirterek, söz konusu anlaşmanın etkisiyle gelecek dönemde Birleşik Krallık'ın, Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yapılan ülke konumuna gelebileceğinin altını çizdi.

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılan 668 milyar sterlinlik ticaret anlaşmasının ardından, Türkiye ile STA imzaladı. Stratejik öneme sahip iki ülke arasındaki anlaşmayla dış ticaret hacimde yeni hedefler gündeme geldi.

- 10 ayda 4,4 milyar dolarlık ticaret fazlası

Türkiye, bu yılın 10 ayı itibarıyla 8,8 milyar dolarlık ihracat, 4,4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin yaklaşık 4,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Bu dönemde Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paraların 1 milyar 503 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu 1 milyar 475 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı ve 963 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan yaptığı ithalatta ise 1 milyar 88 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları fasılı ilk sırada yer aldı. Bunu 679 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, 651 milyon dolarla da demir ve çelik ürünleri takip etti.

