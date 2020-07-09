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Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Salgın sürecinde online olarak toplantılara ağırlık veren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (DOSABSİAD), bu kez Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması (Turkish Business Person Visa) ve avantajları hakkında bilgi aldı.Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile çalışmalarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim programları ile üyelerini yurt dışındaki iş ve hayat imkanları ile yeni trend ve gelişmelerden haberdar etmeye çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor

Salgın sürecinde online olarak toplantılara ağırlık veren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (DOSABSİAD), bu kez Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması (Turkish Business Person Visa) ve avantajları hakkında bilgi aldı.
Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile çalışmalarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim programları ile üyelerini yurt dışındaki iş ve hayat imkanları ile yeni trend ve gelişmelerden haberdar etmeye çalıştıklarını belirtti. Salgın ile mücadele sürecinin ikinci devresi olarak kabul edilen yeni serbestlik döneminde çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Nilüfer Çevikel, bu süreçle birlikte dünyada hızla değişen çalışma ve üretim koşullarına adaptasyon sürecinin hızlandırılması, yeni dünya düzenine ayak uydurulması açısından son derece önemli olan alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerinde faydalanacakları organizasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.
Point Danışmanlık ve İngiltere’de hizmet veren De Silva Hukuk Bürosu Sahibi Gökhan Suluhan, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’in başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması ve İngiltere’deki iş imkanları hakkında bilgi verdi. Gökhan Suluhan, Türkiye ile İngiltere arasında 1963 yılında Avrupa Birliği’ne uyum süreci çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve 2000’li yıllarda yeniden faaliyetleri hızlandırılan Ankara Anlaşması ve bu anlaşma ile İngiltere’de yeni yatırım imkanları sağlayan Türk iş insanlarına büyük avantajlar sağlandığını söyledi.
Gökhan Suluhan, Türkiye ile İngiltere arasında çok büyük bir ticaret hacmi olduğunu kaydederken, İngiltere’nin Türkiye ile iyi çalışan, fiyat avantajları ve transportation açısından çok avantajlı bir ülke olduğunu belirtti. Suluhan, “Türkiye’den gelen ürünler üzerinde çok büyük kotalar ve sertifikasyonlar yok. Bu yüzden de Türk menşeli ürünler İngiltere’de ön planda. İngiltere ile çalışırken aynı zamanda Afrika’daki Common Vell ülkeleri ile de bazı bağlantılar yapılabiliyor” dedi.
Bu anlaşmadan faydalanarak İngiltere’de yatırım yapan firmaların büyük avantajlardan faydalandığını anlatan Gökhan Suluhan, bu vize ile İngiltere’de ikamet etmeden de şirket kurulabildiğini ve aynı avantajlardan faydalanılabildiğini belirtti. De Silva Hukuk Bürosu Sahibi Gökhan Suluhan, “Örneğin ülkemizde faaliyet göstererek İngiltere’de de iş kuran iş insanları, salgın ile mücadele dönemindeki sağlanan desteklerden faydalandı. Burada bir şirket kurun ve şirketinizin burada bir ticari hesabı olsun, bir şahıs hesabınız olsun. Ticaretin bir kısmını İngiltere’den yapın. Bir kredibiliteniz oluşsun. Bunun size günümüzde ve ileri ki dönemlerde çok büyük faydaları olacaktır. İngiltere’ye yerleşmeseniz de orada firma kurmanın ve işletmenin maliyetleri çok düşük” ifadelerini kullandı.
Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere’de iş kurmanın yanı sıra 5 yılın ardından süresiz oturum, 6. yılın sonunda da pasaport verildiğini sözlerine ekleyen Gökhan Suluhan, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini hatırlattı. Ankara Anlaşması ile vize alan herkesin vize aldığı tarihten itibaren İngiltere’deki ücretsiz eğitim avantajlarından faydalanabildiklerini söyleyen Gökhan Suluhan, şunları söyledi:
“Çocuklar üniversite çağına gelene kadar oradaki devlet okullarından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Üniversite çağındaki çocuklar için ise İngiliz ailelerin verdiği ücretleri ödüyorsunuz. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Yalnızca ilaç masraflarını üstleniyorsunuz. Bu başvurularda herhangi bir yüz yüze görüşme olmadığı için evrakların doğru bir şekilde yüklenmişse, SGK primleri zamanında yatmış ve hesabında kaynağı belli olan belirli bir para varsa bir sorun yaşanmadan başvuru yapılabiliyor. Bu vizeye yüzde 50 iki ortaklı olarak da başvuru yapılabiliyor. İş planlarında çok büyük sermaye ya da cirolar beklenmiyor. Bu kolaylık ve avantajlardan iş insanlarımızın faydalanmasını tavsiye ediyorum.”

Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik bağ güçleniyor

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