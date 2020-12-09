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Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaretinde iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlenmesinde katkı sağlayacaklarını dile getirdi.SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Büyükelçi Meas Kim Heng tarafından ağırlandı.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğini ziyaretinde iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlenmesinde katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde Büyükelçi Meas Kim Heng tarafından ağırlandı. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Kamboçya Krallığı’nın Türkiye’de Büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız” dedi.
Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ise “Öncelikle SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliğine yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Büyükelçi Meas Kim Heng Kamboçya Krallığı olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Biz iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

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