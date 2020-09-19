YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Türkiye ile Libya arasında eğitim köprüsü kurulacak

Türkiye ile Libya arasında eğitim köprüsü kurulacak

YALOVA HABERLERİ  | 19.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesi’ni ziyaret eden Libya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.

Yalova Üniversitesi’ni ziyaret eden Libya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taher Muhammed bin Taner, Libya ve Türkiye arasında bir eğitim köprüsü kurulmasını talep etti.
Libya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taher Muhammed bin Taner ile Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Khiar Allaghbani’nin de aralarında bulunduğu Yükseköğretim Kurulu heyeti, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’ye ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Libya Yükseköğretim Kurulu İnsan Kaynakları Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Salem El Kerdasi, Libya Yükseköğretim Kurulu Öğretmenler ve Bilim Araştırma Daire Başkanı Prof. Dr. İsam Mahmud Udeydan, Libya Yüksek Meclis Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Prof.Dr. Ahmet El Mabruk El Kalay da hazır bulundu. Yalova Üniversitesi’nde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra Türkiye ve Libya’nın yükseköğrenim sistemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ülkeler arasında eğitim alanında yapılabilecek iş birliklerinin önemi vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Yalova Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:02
İkindi
16:29
Akşam
19:13
Yatsı
20:33

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Gülce Eczanesi
Merkez
Kovancı Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "sporcu yetiştirme" açıklaması:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "sporcu yetiştirme" açıklaması:
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.