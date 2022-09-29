Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Moğolistan Genel Arşiv İdaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Devlet Arşivleri Başkanlığındaki törende, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Moğolistan adına Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkbayar, protokolü imzaladı.

Bu alanda başkanlığın imzaladığı 63. iş birliği protokolü, iki ülke ulusal arşivleri arasında uzman ve belge örneği teatisi, ortak sergi, yayın ve eğitim konularını içeriyor.

