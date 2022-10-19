YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye ilk kez Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası'na katılacak

Türkiye ilk kez Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası'na katılacak

19.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ilk kez Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası'na katılacak

Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası, 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, San Sebastian kentinde yapılacak şampiyonada milli takım 3 sporcuyla yer alacak.

Organizasyon, Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı'nın katılacağı ilk uluslararası deniz küreği yarışı olacak.

Şampiyonada tek çifte (CW1X) kategorisinde milli sporcular Deniznur Serra Baykara, Miray Kasap ve Didem Sürer mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaralı madencileri Bartın'dan İstanbul'a taşıyan ambulans uçak ekibi yaşadıklarını anlattı:Yaralı madencileri Bartın'dan İstanbul'a taşıyan ambulans uçak ekibi yaşadıklarını anlattı:
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepkiAK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
kürek

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:39
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.