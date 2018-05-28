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Türkiye - İran maçına damga vurdular

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.05.2018 22:49 | Son Güncelleme

Türkiye - İran özel maçında İranlı taraftarlar maça damgasını vurdu. İşte İran tribünlerinden görüntüler...

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

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A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda özel maçta İran ile karşılaştı.

A Milli Takımımız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda özel maçta İran ile karşılaştı.
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Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu.

Zorlu mücadeleye İranlı taraftarlar damga vurdu.
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Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye - İran İranlı taraftarlar

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