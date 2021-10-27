Türkiye İş Bankası Müzesi'nin yeni sergisi "Bir Asrın Ardından" oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisi "Bir Asrın Ardından/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer"i yarın ziyarete açıyor.

İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ve sergi danışmanları Prof. Dr. Mesut Uyar ile Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye İş Bankası Müzesi'nde gazeteciler için bir ön gösterim düzenlendi.

İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, ön gösterimde yaptığı konuşmada, İstiklal sergisini Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı olan 2019'da İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, daha sonra Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde, bu yıl da İzmir'de açtıklarını hatırlattı.

Bugüne kadar 2 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde pek çok sergi gerçekleştirdiklerini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'e giden yolda önemli kilometre taşlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir sergiyi daha ziyarete açmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin hafızasında Milli Mücadele'nin, bu ülkenin nasıl büyük fedakarlıklarla ve zorluklarla kurulduğunun yeniden canlanacağına inanıyorum. Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarını anmamıza vesile olan, aile yadigarlarını büyük bir teveccüh göstererek müzemize ödünç veren tüm aile fertlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bundan 100 yıl önce muhtelif cephelerde bir arada savaşan, bir arada olmasa bile ayrı cephelerde aynı amaç uğruna savaşan, savaştan gazi unvanıyla ayrılan İstiklal Madalyası'nı hak eden kahramanlarımız, tam 100 yıl sonra silah arkadaşları ile birlikte tekrar müzemizde bir araya geldi. Bunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Aileler tarafından 250'yi aşkın madalya, 600'e yakın obje, fotoğraf ve belgenin sergi için ödünç verildiğini bildiren Sözen, "Ödünç madalya verilmesiyle ilgili devam eden yoğun bir talep var. Bundan sonra gelecek madalyaları da mekan elverdiği ölçüde sergimize eklemeye gayret edeceğiz. İstanbul'dan Çanakkale'ye, Bursa'dan Konya'ya tüm ülkemizden gördüğümüz bu teveccühü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferler ile taçlandırılırsa tam bağımsızlığın kazanılacağı vizyonu ile kurulan İş Bankası'na duyulan güvenin bir simgesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sergi, bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkanı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına da özel yer ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkanı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, 1.000'den fazla parçadan oluşuyor.

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne yaklaşırken, Kurtuluş Savaşı cephelerine daha yakından bakan sergi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanları da anılıyor. Sergi kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçılarına aile büyüklerinin madalyalarının yanı sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigarların ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Büyük ilgi gören çağrı sonucunda aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 250'yi aşkın madalyanın yanı sıra pek çok yadigar, müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında İsmet İnönü ile İş Bankası'nın Kurucu Genel Müdürü Celal Bayar'ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

- Müzeye bağışlanan madalyalar

İstiklal Sergisi sırasında, TBMM'de Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi, babasının İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı. Daha sonra Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden, ayrıca Türkiye İş Bankası'nda 20 yılı aşkın süre görev yapan Osman Nuri Oral'ın torunu Rengin Karan da dedesinin İstiklal Madalyası'nı müzeye bağışlamıştı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla "Bir Asrın Ardından" sergisinin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.

Yapılan çağrı sonucunda müzeye, ülkenin dört bir yanından ödünç verilen 251 adet İstiklal Madalyası'nın yanı sıra orijinal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi muharebe eşyaları da sergilenmek üzere teslim edildi. Sergi hazırlık sürecinde, madalya sahiplerinden Özden Engin dedesinden, Muammer Eryılmaz ise babasından kendisine miras kalan İstiklal Madalyası'nı Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamaya karar verdi.

Türkiye İş Bankası Müzesi'ne 4 madalya da kalıcı olarak emanet edildi.

Sergi, 28 Ekim 2021'den itibaren bir yıl boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 28-30 Ekim'e özel olarak ziyaret saatleri 19.30'a kadar uzatıldı.

