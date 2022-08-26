Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde şampiyon belli oluyor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde şampiyon yarın belli olacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da 12 gündür devam eden ligin kapanış töreni yarın saat 17.00'de CP Ankara Otel’de düzenlenecek.

Süper Lig'de GM (Büyük usta) Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal, GM Mert Yılmazyerli, GM Burak Fırat, GM Kıvanç Haznedaroğlu, GM Cemil Can Ali Marandi, GM Dragan Solak, IM (Uluslararası Usta) Ekaterina Atalık, WGM (Kadın Büyük Usta) Kübra Öztürk Örenli, son olimpiyat şampiyonu Özbekistan milli takımı birinci masa oyuncusu GM Nodirbek Abdusattorov, GM Yu Yangyi, GM Gukesh Dommaraju, GM Ivan Cheparinov, GM Parham Maghsoodloo, GM Andrey Esipenko gibi isimlerin yer aldığı 13 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.



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