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Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

27.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları yapıldı.

Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde, Van İşitme Engelliler Kulübü Sincan İşitme Engelliler'i, Uludağ Sağırlar Mersin İşitme Engelliler, İstanbul Sağırlar Kayseri Erciyes'i, Gölcük de Manavgat Belediyesi'ni 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, AA muhabirine, şampiyonanın mayısta Brezilya'da yapılacak 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na sporcu seçimi anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

Şampiyonada çekişmeli maçların yapıldığını belirten Ersöz, "Karabük'te spor tesisleri çok güzel. İnşallah bundan sonra farklı branşları da Karabük'e getirmeye çalışacağız. Yöre halkı misafirperverliğini gösteriyor." dedi.

Federasyonun diğer yönetim kurulu üyesi Ali İsmet Öner de organizasyonun eksiksiz sürdüğünü belirterek, kendilerine destek olan kurumlara ve Karabüklülere teşekkür etti.

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