YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi

29.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final maçında Gölcük, Manavgat Belediyesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gölcük, Manavgat Belediyesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Uludağ Sağırlar, Van İşitme Engelliler Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Kupa töreni öncesi konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi.

Final maçını Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve sporseverler izledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:08
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:31
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.