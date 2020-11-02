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Türkiye İzmir için tek yürek

YOZGAT HABERLERİ  | 02.11.2020 15:00 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremzedeler için Yozgat ve Kırıkkale'de yardım kampanyaları başlatıldı, Kırşehir'den psikolojik ve sosyal destek için sosyal hizmet uzmanları gönderildi

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle Yozgat ve Kırıkkale'de yardım kampanyaları başlatıldı, psikolojik ve sosyal destek için Kırşehir'den sosyal hizmet uzmanları görevlendirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, standart gıda kolisi ve yeni battaniye yardımı için kampanya başlatıldığı belirtildi.

Hazırlanacak gıda kolilerinde pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, şeker, salça, un, çay ve tuz olacağı aktarılan açıklamada, "Bağış yapmak isteyen kişi, kuruluş ve STK'larımız, standart gıda kolilerini ve battaniyeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza teslim edebilirler veya vakfımızın 0354 212 42 91 - 0354 217 20 46 numaralı telefonlarından iletişime geçebilirler." ifadelerine yer verildi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve içeriği belirtilen standart gıda kolisi ya da battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlardan İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları istendi.

Açıklamada, ilgililerin, vakfın 0 318 224 25 62 veya 0 318 224 22 80 numaralı telefonlardan iletişime geçebileceği kaydedildi.

- Kırşehir

Kırşehir'den İzmir'e psikolojik ve sosyal destek ekibi gönderildi.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İzmir'deki depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla ekip görevlendirdiklerini belirtti.

Ekipte 4 sosyal hizmet uzmanı ve bir şoförün görev aldığını aktaran Baykara, psiko-sosyal destek ekibinin İzmir'de çalışmalara başladığını dile getirdi.

Gönderilen ekibin bir hafta görev yapacağını, gerekli görüldüğünde yeni görevlendirmelerin yapılacağını vurgulayan Baykara, "Deprem dolayısıyla zarar görenlerle bireysel ve aile görüşmeleri yaparak afetin etkilerini en aza indirmeye çalışıyorlar." dedi.

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