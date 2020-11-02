Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle Yozgat ve Kırıkkale'de yardım kampanyaları başlatıldı, psikolojik ve sosyal destek için Kırşehir'den sosyal hizmet uzmanları görevlendirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, standart gıda kolisi ve yeni battaniye yardımı için kampanya başlatıldığı belirtildi.

Hazırlanacak gıda kolilerinde pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, şeker, salça, un, çay ve tuz olacağı aktarılan açıklamada, "Bağış yapmak isteyen kişi, kuruluş ve STK'larımız, standart gıda kolilerini ve battaniyeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza teslim edebilirler veya vakfımızın 0354 212 42 91 - 0354 217 20 46 numaralı telefonlarından iletişime geçebilirler." ifadelerine yer verildi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan ve içeriği belirtilen standart gıda kolisi ya da battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlardan İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları istendi.