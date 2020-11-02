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Türkiye İzmir için tek yürek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 02.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Şırnak Valiliğince, İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşların desteğiyle tedarik edilen ilk etapta bin gıda kolisinin İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktığı belirtildi. ''Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 2 teknik personelimiz de İzmirli kardeşlerimizin yardımına gönderilmiştir." denildi.

Kentteki AFAD ekiplerinin hazır durumda olduğu da vurgulanan açıklamada talep gelmesi durumunda bölgeye gönderileceği kaydedildi.

Türkiye İzmir için tek yürek

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Uludere
Konak Eczanesi
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