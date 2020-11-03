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Türkiye İzmir için tek yürek

AKSARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Aksaray'da valilik ve belediye başkanlığınca başlatılan "Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyası, Sultanhanı ilçesinde de yoğun talep görüyor.

İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında Sultanhanı'nda toplanan yiyecek, giyecek ve barınma malzemelerinden oluşan bir kamyon dolusu malzeme, Aksaray Valiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sultanhanı halkının kısa zamanda İzmir için tek yürek olduğunu söyledi.

Vatandaşların elinden gelen yardımı esirgemediğini belirten Solak, "Pazar günü başlatılan kampanyaya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Sağ olsunlar 36 saat gibi kısa zamanda bir çok malzeme topladık. Kamyonumuzla valiliğe teslim edeceğiz. Allah bir daha bize böyle zorluklar yaşatmasın." diye konuştu.

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