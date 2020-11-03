Türkiye İzmir için tek yürek

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği himayesinde Osmaniye Belediyesince İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemesi dolu tır, törenle uğurlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan depremin tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığını dile getirerek, "Depremzede vatandaşlarımız için hazırlanan yardım tırımızı bugün uğurladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın sağ salim çıkarılmalarını diliyorum. Enkazdan vatandaşlarımızı kurtaran kahramanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara da İzmir'e gönderilen tırda 546 koli içme suyu, 1000 battaniye, 500 gıda kolisi, Osmaniye yer fıstığı ile Osmaniyeli hanımlarca örülen çocuk bereleri bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yardım tırı İzmir'e uğurlandı.

