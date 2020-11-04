Türkiye İzmir için tek yürek

AFYONKARAHİSAR (AA) - İzmir'de meydana gelen ve bütün Türkiye'yi üzen depremin yaralarını sarmak için Afyonkarahisar'dan da sağlık ekipleri yola çıktı.

2 UMKE ve 2 ambulans ekibinde toplam 16 kişi görevlendirildi.

Deprem bölgesine gidecek ekibi uğurlayan Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Pala, depremin ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarının organize olarak afetzedelerin yardımına koştuğunu kaydetti.

Afyonkarahisar'dan da arama kurtarma çalışmaları için anında ekipler gittiğini belirten Pala, "İlk günlerden itibaren yoğun olarak çalışan sağlık ekiplerimize yardımcı olmak, yaralıların tedavilerini gerçekleştirmek için yine bir ekibimizi deprem bölgesine görevlendirdik. Arkadaşlarımızla beraber oradaki bütün görevlilere kolaylıklar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Deprem bölgesine giden sağlık ekibi, ihtiyaç olduğu müddetçe orada kalarak hizmet vermeye devam edecek.

