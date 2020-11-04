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Türkiye İzmir için tek yürek

VAN HABERLERİ  | 04.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 20 bin liralık gıda malzemesini bölgeye gönderdi.

Merkezi, Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleri sürüyor.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzedeler için hazırlıkladıkları gıda kolilerini bölgeye göndermek üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim etti.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar toplayacakları gıda yardımlarını depremzedelere ulaştıracaklarını belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen de herkesin depremzedeler için seferber olması gerektiğini söyledi.

Deprem acısını derinden hissettiklerini ifade eden Görmen, şunları kaydetti:

"2011'de Van'da meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle depremi ve acısını en iyi bilen şehirlerden biriyiz. Bu nedenle hazırladığımız gıda paketlerini AFAD İl Müdürlüğümüze teslim ettik. Doğunun batıya o kadar da uzak olmadığını göstermek ve farkındalık oluşturmak üzere bu girişimde bulunduk. Diğer kamu kurum kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından aynı desteği bekliyoruz."

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