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Türkiye İzmir için tek yürek

TRABZON HABERLERİ  | 04.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Trabzon'dan deprem bölgesine 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeği gönderildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeği gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla "Trabzon Ekmeğini Paylaşıyor" sloganıyla depremzedeler için gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde, fırınların kısa süre içerisinde ürettiği 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeğinin poşetlenerek kolilere yerleştirildiği belirtildi.

Vakfıkebir festival alanından hareket eden ekmek dolu 2 tırın, bir gün sonra İzmir'e ulaşacağı ifade edilen açıklamada, günlerce bayatlamama özelliğiyle ülke çapında bilinen Vakfıkebir ekmekleriyle depremzedelerin ekmek ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, İzmir'de yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Balta, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmayı ve dayanışmayı seven, özel bir milletiz. Bugün buradan İzmir'e Vakfıkebir ekmeği gönderiyoruz. Bu fikri ortaya koyarak bizlere talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

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