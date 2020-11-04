Türkiye İzmir için tek yürek

Muğla'nın Fethiye ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Fethiye Belediyesi ile Kent Konseyi'nin başlattığı "Dayanışma Yaşatır" kampanyası kapsamında toplanan hijyen seti, elektrikli ısıtıcı, battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske ve çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan malzemeler tıra yüklendi.

Bazı yardım paketlerinin üzerinde "Ayda Bebek", "Elif Bebek", "Geçmiş olsun İzmir, Fethiye'den selamlar" yazdığı görüldü

Önüne "Yanındayız İzmir" yazılı pankart asılan tır, İzmir'e uğurlandı.

Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan, güzel bir dayanışmayla yardım malzemelerinin kısa sürede toplandığını söyledi.

Yardım kampanyası süresince İzmir Kent Konseyi ile sürekli görüştüklerini anlatan Kayhan, "Onlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Yine irtibat halinde olacağız ve istekleri durumunda dayanışma içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

