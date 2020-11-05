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Türkiye İzmir için tek yürek

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Devletimiz milletimizin, milletimiz de her zaman devletimizin yanındadır. Balıkesir, bu vesileyle İzmir'e desteğini ulaştırıyor"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, valilik öncülüğünde toplanan kuru gıda, battaniye gibi temel ihtiyaçların içinde bulunduğu yardım kolileri, 3 tırla İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Balıkesir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Balıkesir'den İzmirli vatandaşlara yardım eli uzattıklarını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şimdi de 1704 gıda kolisi, 625 battaniye, 625 kilo toz şeker, 11 bin 100 litre sıvı yağ, bin kolonya, 12 bin su olmak üzere üç tırımızı İzmir'e gönderdik. Devletimiz milletimizin, milletimiz de her zaman devletimizin yanındadır. Balıkesir, bu vesileyle İzmir'e desteğini ulaştırıyor. Yardımlarda bulunanların, yardımlarını Allah kabul etsin ve bir daha da böyle acılar bizlere yaşatmasın."

Konuşmanın ardından, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve AFAD görevlileriyle birlikte 3 tır, İzmir'e dualarla gönderildi.

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