YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği himayesinde Bahçe Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk Kızılay Kadirli Şubesince hazırlanan bir tır ve bir minibüs yardım malzemesi İzmir'e uğurlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yardım malzemeleri gönderdiklerini belirterek daha önce de bölgeye bir tır yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Bugün de içme suyu bulunan bir tır ile gıda, oyuncak, çocuk bezi, maske, sıvı sabun, battaniye, kolonya, ıslak mendil, kağıt havlu gibi ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı minibüsü bölgeye uğurlayacaklarını dile getiren Yılmaz, katkısı ve desteği bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır ve minibüs İzmir'e uğurlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
12:24
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
18:57

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Nagihan Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Cemalpaşa Eczanesi
Kadirli
Yeşiller Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Patlayan Mutfak Tüpü Yangına Neden Oldu
Patlayan Mutfak Tüpü Yangına Neden Oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.