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Türkiye İzmir için tek yürek

MARDİN HABERLERİ  | 08.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk Kızılayı Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi İzmir'e gönderildi.

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Nusaybin El Birliği Platformu aracılığıyla ısıtıcı, çocuk bezi, gıda ve battaniyeden oluşan bir tır yardım malzemesi hazırlandı.

8 Mart Mahallesi'nde düzenlenen törene, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Türk Kızılay Şube Başkanı İlameddin Ay, Kızılay gönüllüleri ve hayırseverler katıldı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Ay, yaptığı açıklamada, yardım tırının hazırlanmasında kendilerine destek veren başta Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür etti.

İzmir'de depremin hemen ardından Türk Kızılay olarak depremzedelerin yanında yer aldıklarını ifade eden İlameddin Ay, Emrullah Temizkan öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları yardım tırını İzmir'e göndereceklerini aktardı.

Ay, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Yardım tırı daha sonra İzmir'e uğurlandı.

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