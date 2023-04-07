YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Türkiye Judo Şampiyonu Bayburt’tan

Türkiye Judo Şampiyonu Bayburt’tan

07.04.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de 5-6 Nisan’da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonasında Bayburt’u temsil eden Erdem Bayazıt, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, 66 kiloda antrenörü Seçkin Ofluoğlu eşliğinde katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Şampiyonu Bayburt’tan

Altın madalyanın sahibi olan Dinçer, kupa ve madalyasını Bayburt’a getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu gurur Bayburt’un, bu gurur hepimizin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney Türkiye Judo Şampiyonasında Bayburt’u en iyi şekilde temsil eden Yiğit Dinçer’i, antrenörünü ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Öte yandan Yiğit Dinçer, Eylül 2022’de Bosna Hersek’in Pale şehrinde düzenlenen şampiyonada da Türkiye’yi temsil etmiş, Balkan judo şampiyonu olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiİçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybettiAdana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemiİzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:26
İkindi
16:04
Akşam
18:56
Yatsı
20:17

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Merkez eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.