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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali

04.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediyespor: 76 - HDI Sigorta Yalova VİP: 48 - Rize temsilcisi final serisinde 2-0 öne geçti

RİZE (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Rize Belediyespor, HDI Sigorta Yalova VİP'i 76-48 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında Rize Belediyespor ile HDI Sigorta Yalova VİP, Rize 2 Mart Spor Salonu'nda karşılaştı.

Seride ilk maçı 75-56 kazanan Rize temsilcisi, ikinci maça da üstün başladı. İlk periyodu 23-8 önde tamamlayan Rize Belediyespor, devreye 42-21 üstünlükle girdi. Maçın tamamında üstün bir oyun sergileyen Rize Belediyespor, 76-48 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi, 3. maçı 7 Mayıs Cumartesi günü Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak.

HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyesi eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan takım, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

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