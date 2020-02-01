Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri’de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 93-97’lik skorla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx, Sertan Kırklar xx, Hande Öztürk xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Davis xx (19), Kennedy Burke xxx (17), Kübra Siyahdemir xxx (22), Luca Ivankovic xxx (28), Ayşegül Günay xx, Manolya Kurtulmuş x (3), Beril Albayrak x (4), Gülse Uğur x
Adana Basketbol: Elina Dikeoulakou xxx (30), Alexis Prince xxx (29), Danielle Adams xxx (20), Sera Özelçi xx (9), Gizem Sezer x (4), İrem Naz Topuz x (3), Burcu Çiğil x (2), Nuran Tutsak x, Sevgi Tonguç x
Periyotlar: 1.Periyot: 24-23 (Bellona Kayseri) Devre: 37-49 (Adana Basketbol) 3. Periyot: 64-66 (Adana Basketbol)
Faul Alan: Kennedy Burke (Bellona Kayseri) Danielle Adams (Adana Basketbol)