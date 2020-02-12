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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.02.2020 18:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde en yakın takipçisi Yalıkavak Spor Kulübünü sahasında konuk eden Kastamonu Belediyespor, 34-30 kazanmasını bildi.Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupasında çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Liginin 12’nci haftasında en yakın takipçisi Yalıkavak Spor Kulübünü konuk etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde en yakın takipçisi Yalıkavak Spor Kulübünü sahasında konuk eden Kastamonu Belediyespor, 34-30 kazanmasını bildi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupasında çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Liginin 12’nci haftasında en yakın takipçisi Yalıkavak Spor Kulübünü konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı 34-30 kazanan Kastamonu Belediyespor, namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını da 17-12 önde kapatan Kastamonu Belediyespor, en yakın takipçisi olan Yalıkavak Spor Kulübü ile de aradaki puan farkını 4’e çıkarmış oldu.
Karşılaşma sonrasında değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Galibiyet anlamında güzel ama hoşumuza gitmeyen çok şey var. Takımın Ocak-Şubat periyodunda oynadığı çok fazla maç sayısı ve Avrupa’da çeyrek finale çıkmış olmanın getirdiği rahatlık, kendimizi Türkiye liginin çok çok üstünde görmemiz zaman zaman hata yapmamıza neden oldu. Türkiye ligi önemli bir lig. Her maça ayrı bir ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Form düşüklüğü olur tabi ama tüm takıma yansırsa, özellikle bugün 36-37’nci dakikadan sonra yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya başlarız. 7 farka çıktıktan sonra sanki maç bitmiş gibi davranmaya başladık, bu güzel bir şey değil. Teknik ekip olarak onun sorumluluğu bizde. Görele maçına kadar düzeltmiş oluruz ve Avrupa maçına kadar da form düzeyini yükseltmiş oluruz” dedi.

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Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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