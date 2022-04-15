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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, "Türkiye, Orta Doğu ve Afrika birincisi" oldu

15.04.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: - "Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da elde ettiğimiz birincilik ve global ölçekte yakaladığımız bu başarı, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir kanıtı niteliğinde"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bağımsız sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından global ölçekte yapılan değerlendirmede Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) derecelendirme notu ve performansıyla Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki tüm kurumlar arasında birinci oldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 11.0 risk notuyla uluslararası yaklaşık 15 bin kuruluşun yer aldığı bu değerlendirmede en iyi 308'inci kuruluş olurken Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da lider kuruluş unvanı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, elde edilen küresel başarının, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerinin ve güçlü çevresel, sosyal risk değerlendirme uygulamalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik, Banka olarak tüm faaliyet ve aksiyonlarımızın temel odağında yer alıyor. Finansman desteği sağladığımız projelerden, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimize kadar her alanda sürdürülebilirliği önceliklendiriyor, dünyada örnek olacak işlere imza atmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da elde ettiğimiz birincilik ve global ölçekte yakaladığımız bu başarı, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sorumlu bankacılık anlayışıyla finansman büyüklüğü ve sektör gözetmeksizin tüm finansman faaliyetlerinde rutin karar alma süreçlerinin bir parçası olarak çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışmaları yapıyor.

Tespit ettikleri risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gereken çevresel ve sosyal aksiyonları, uzman ekibi ile belirliyor. Firmaların kredi vadesi boyunca çevresel, sosyal, yönetişim odaklı performanslarını izleyerek çevre ve toplum sağlığının korunmasına doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan Banka, finansman desteği sağladığı tüm yatırımların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısını ölçümlüyor.

Banka ayrıca, Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri'ni (Etki Prensipleri) imzalayan Türkiye'deki ilk kuruluş konumunda bulunuyor. Banka, faaliyetlerini çevresel ve sosyal fayda amaçlayan "etki lensi" ile daha fazla disiplin, şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlayarak yönetmeyi hedefliyor.

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