Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda A- skoru

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, küresel çapta toplam 9 binden fazla şirketin raporlama yaptığı, dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda A- skoru elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, CDP’nin İklim Değişikliği Programı kapsamında sunduğu raporla, banka sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımının en temel ögesi olan iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin faaliyetleri ile bu alandaki risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini ve yönettiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, banka olarak 46 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında bugünü ve yarını düşünerek sürdürdüklerini ve uluslararası standartlara göre hareket ettiklerini ifade etti.

Öztop, şirketlerin gönüllük esası ile sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyu ile paylaştıkları İklim Değişikliği Programı'nda 2016 yılından beri yer aldıklarını anımsatarak, “İklim değişikliği ile mücadele konusunda en etkili raporlama platformlarından biri olan CDP tarafından A- skoru ile derecelendirilerek CDP Türkiye 2020 İklim Liderleri arasında yer aldığımız için gururluyuz. Çalışmalarımızın sürdürülebilirlik alanında uluslararası arenada değer görmesi ve takdir edilmesi bizim için oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.