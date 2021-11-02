Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 3. çeyrekte 653 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın üçüncü çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 653 milyon TL'ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın güçlü büyüme ivmesi, 2021'in 3. çeyreğinde de hız kesmedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlara göre, Banka, ocak-eylül döneminde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artırarak 34 milyar TL'ye yükseltti. Banka'nın üçüncü çeyrekteki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak 653 milyon TL'ye ulaştı.

Yılın 3. çeyreğinde öz kaynaklarını 4 milyar TL'ye çıkartan Banka, brüt takipteki kredilerinin oranını yüzde 1'in altında tutmaya devam etti. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Aşılama sürecindeki hızlanmayla birlikte piyasalarda canlılık yaşadığımız dönemlere girmiş bulunuyoruz. Banka olarak biz de, ülke olarak toparlanma yaşadığımız bu dönemde her zaman olduğu gibi reel sektörü, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ettik. 3. çeyreği kaynak temini, krediler ve operasyonel karlılık anlamında büyüme ile kapattık. 2021 sonu ve sonrası için finansal performansımızı daha da yükselterek kredi portföyümüzü ve kaynaklarımızı sektörün üzerinde büyütmeyi, reel sektöre verdiğimiz desteği ve katma değeri daha da artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye’de örnek teşkil edecek işler hayata geçiriyoruz"

Banka olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yatırım bankacılığı ve sürdürülebilir finansman alanında yeni bir ilke daha imza atarak Türkiye'nin ilk sosyal sukuk ihracını başarı ile gerçekleştirdiklerini aktaran Öztop, şunları kaydetti:

"Bankamız sürdürülebilirlik teması çerçevesinde ihraç ettiği sosyal sukuk ile üretim aşamalarının desteklenmesini ve nihai ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerin sosyal katkısı olan bir iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Bu ihraç, Türkiye sermaye piyasaları açısından bir ilki teşkil ediyor.

Türkiye'nin geleceğine ve sürdürülebilir kalkınmasına hizmet ederek Türkiye’de örnek teşkil edecek işler hayata geçiriyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla finansman büyüklüğü ve sektör gözetmeksizin tüm kredilendirme faaliyetlerimizde rutin karar alma süreçlerimizin bir parçası olarak çevresel ve sosyal risklerin analizini yapıyoruz. Bu kapsamda Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri'ni (Etki Prensipleri) imzalayan Türkiye'deki ilk kuruluş olduk. Bankamız ayrıca, Türkiye'de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun (EYDK) kurucu üyesi olarak da görev almaktadır."

- "Yönetilen fonların toplam büyüklüğü 1 milyar TL'yi aştı"

Geçtiğimiz günlerde Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AYYB) 100 milyon dolar kredi temin ettiklerini bildiren Öztop, "AAYB ile 2019 yılında imzaladığımız 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ek olarak 100 milyon dolarlık ilave bir kredi anlaşması daha sağladık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullandırılacak kredi ile ülkemizin düşük karbon hedefine bir katkıda daha bulunmuş olacağız. Bu hedef doğrultusunda biz de kapsayıcı kalkınma anlayışımız ve odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik temalı kredilerle kalkınmada öncelikli sektörleri finanse etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztop, yapılan yatırımlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Yüzde 100 iştirakimiz olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ aracılığıyla Türkiye Kalkınma Fonu altında faaliyet gösteren Teknoloji ve İnovasyon Fonu, ikinci girişim yatırımını dijital patoloji ve yapay zeka tabanlı karar destek yazılımı alanında faaliyet gösteren Virasoft şirketine yaptı. Revo Fund II, 500 İstanbul Fund II ve ScaleX fonlarının da yatırımcısı oldu. 2021 yılında ayrıca, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu ve yöneticisi, katılım finans kurumlarının da ana yatırımcısı olduğu Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile savunma sanayi tarafından da kullanılabilecek teknolojileri üreten girişimlere yatırım yapacak Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Bu fonlarla beraber yönetilen fonların toplam büyüklüğü 1 milyar TL'yi aştı."

