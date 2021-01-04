Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu toprağa verildi

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında memleketi Çal’da toprağa verildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında korona virüs testi pozitif çıkan Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu (53), bir süredir Denizli Devlet Hastanesinde tedavi ediliyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kurşunoğlu, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kurşunoğlu, memleketi Çal ilçesinin Ortaköy Mahallesinde korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



