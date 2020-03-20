YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sen İl Temsilcisi Türk, devletin koronavirüs tedbirlerini aldığını vatandaşında tedbirler karşısında evinde kalması gerektiğini söyledi.Bilal Türk, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:

Sen İl Temsilcisi Türk, devletin koronavirüs tedbirlerini aldığını vatandaşında tedbirler karşısında evinde kalması gerektiğini söyledi.
Bilal Türk, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır. Türkiye Kamu-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacak ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacaktır. Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.
Sendikal toplantılarına da korona virüs tehlikesi nedeniyle ara verdiklerini söyleyen Türk, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında; lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz. Tabii ki, paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz. Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Mart ayında 10 santimetre kar

Mart ayında 10 santimetre kar

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Fatsa’da ev yangını

Fatsa’da ev yangını

Kırşehir Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:56
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Özgür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı kız yurdunda yaşatılacak

Dünya’da, ilk kadın örgütlenmesini gerçekleştirilen Fatma Bacı’nın adı kız yurdunda yaşatılacak

Kırşehir’de, organizatör firmadan "Yöresel Lezzetler Festivali" açıklaması

Kırşehir’de, organizatör firmadan "Yöresel Lezzetler Festivali" açıklaması

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

KAEÜ’si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya’ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.