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Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği, Balıkesirli üreticilerle buluştu

05.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜKEBİR Başkanı Abdullah Koç: - "Türkiye'deki tavuk üreticilerinin tamamı tek vücut olarak hareket edebilecek pozisyona geldi"

BALIKESİR (AA) - Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, Türkiye'deki tavuk üreticilerinin tamamının tek vücut olarak hareket edebilecek pozisyona geldiklerini bildirdi.

Bandırma Ticaret Borsası salonundaki toplantıda konuşan Koç, üreticilerce TÜKEBİR'e vekalet verildiğini, en çok vekaletin de Bandırma'dan geldiğini söyledi.

Üreticilerin haklarını korumak ve tek vücut olmak için çaba harcadıklarını belirten Koç şunları kaydetti:

"Sanayiciler gibi güçlü kapasite oluşturup masada güçlü duruma gelmek için bu hareketi başlattık. Ve başarılı da olduk. Şu anda Türkiye’nin genelinde ciddi şekilde vekaletler toplandı. Buradaki amacımızı ve hedefimiz şu; artık, böl, parçala yönet sistemini kapatıyoruz. Artık Türkiye'deki tavuk üreticilerinin tamamı tek vücut olarak hareket edebilecek pozisyona geldi. Vekalet sayısında bir ayda Balıkesir bölgesinde yüzde 70’e ulaştık. Buradan çıkacak sonuca göre de yöneticilerimizle ortak bir karar alacağız. Burada aldığımız kararları da entegrelere bildireceğiz bu kararlar doğrultusunda entegrelerle de pazarlıklar başlayacak."

Toplantıya TÜKEBİR yöneticileri, Balıkesir İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Bahattin Baltaş ile çok sayıda üretici katıldı.

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