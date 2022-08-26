Türkiye, kaplamalı yalıtım camı ile yılda 13,2 milyar TL’lik enerji tasarrufu sağlayabilir

İSTANBUL (AA) - Dünya, yükselen enerji maliyetleri, iklim krizi gibi sorunlar ile mücadelesini sürdürürken, ülkemizde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’u binalarda gerçekleşiyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, enerji tüketiminde böylesine yüksek bir paya sahip olan binalarda ısı kaybının hem gezegenimize hem de bütçelerimize maliyeti de giderek daha büyük önem kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Satış Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şapoğlu, binalarda yalıtım eksikliği kaynaklı enerji kaybının yüzde 40’ının duvarlardan yüzde 30’unun da pencerelerden kaynaklandığını belirterek, "Ülkemizde mevcut konut stokunun yüzde 40’ında tek cam, yüzde 50’sinde çift cam ve yüzde 10’unda ise kaplamalı yalıtım camı ünitesi kullanılıyor. Tek ve çift camlı konutlardaki pencerelerin, kaplamalı yalıtım camları ile değiştirilmesi durumunda ısıtma giderlerinden yapılacak yıllık tasarruf 13,2 milyar liraya ulaşabilir. Isıtma için harcadığımız enerjinin daha fazlasını soğutma için harcadığımız düşünüldüğünde; tasarruf miktarının daha da artması söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın duyurduğu Yalıtım Kredisi uygulamasının ülke açısından oldukça sevindirici ve heyecan verici bir gelişme olduğunun altını çizen Şapoğlu, "Bu gelişmenin, yüksek ısıtma giderleri ile karşılaşan ve konutlarında, apartman veya sitelerinde yalıtım konusunda iyileştirme yapmak isteyen nihai tüketicileri, apartman veya site yöneticilerini teşvik edeceği, enerji tasarrufu konusundaki eğilimi destekleyeceği görüşündeyiz. Elbette cam değişiminde bir maliyet gündeme geliyor. Bu maliyetin karşılanması konusunda 'Yalıtım Kredisi' önemli avantaj sağlıyor. Isıtma ve soğutma giderlerinden sağlanacak tasarruf, çevreden ekonomiye geniş bir perspektifte katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "5 yıl sonunda 25 bin liralık tasarruf"

Ebru Şapoğlu, yalıtım Kredisi’nden faydalanan nihai tüketicinin doğal gün ışığından ödün vermeden, faturalarından da tasarruf sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 metrekarelik pencere cam alanı bulunan 100 metrekarelik bir dairede yaşayan bir nihai tüketici, tek camlarını enerji tasarrufu sağlayan doğrama ve kaplamalı yalıtım camı (Isıcam K) ile değiştirmek istediği takdirde yaklaşık 30-35 bin TL’lik bütçe ayırması gerekiyor. Yalıtım Kredisi'nden faydalanan bir nihai tüketici 60 aya kadar vade ve 0,99 oranında faizle, aylık 666 TL’lik geri ödemeli 30 bin TL kredi ile bu değişimi yapabiliyor. Bu değişim sonucunda ilk yıl faturalarından 2 bin 700 TL tasarruf sağlayabilecek olan tüketicinin, 5 yılın sonunda ise her yıl ısınma ve soğutma giderlerindeki artışlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 25 bin TL tasarruf elde etmesi bekleniyor. Üçlü yalıtım camları ile de kazanç daha da yükseliyor. Camın yalıtım gücü arttıkça, tasarruf rakamları da artış gösteriyor."

Yalıtım için sağlanan kredilerin enerji tasarrufu sağlayan malzemelere yönelik olarak kullanılması için gerekli teknik destek ve denetim uygulamalarının devreye alınmasına dikkati çeken Şapoğlu, "Yalıtım kredisi ile doğrama ve camlarını değiştirme kararı alan tüketicilerin doğru camı doğru yerde kullanması da verimlilik açısından oldukça önemli. Şişecam, projelere cam danışmanlığı vermenin yanı sıra nihai tüketicilerin konutlarında konfor seviyelerini artırırken ısıtma ve soğutma giderlerini azaltabilmeleri için de birçok destek sunuyor. Bunun için dijital kanallarımız, çağrı merkezimiz ve Isıcam Yetkili Üreticilerimiz aracılığıyla destek ve bilgi vermeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

- "Isıcam, kaplamalı yalıtım camı ile bugüne kadar doğaya 33 milyon ağaç hediye etti"

Ebru Şapoğlu, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden olan Şişecam’ın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik yaklaşımını merkeze alarak, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirerek, şunları aktardı:

"Şişecam değişen ve gelişen ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmayı sürdürüyor. Isı yalıtımına yönelik sunduğumuz Isıcam Sistemleri ile binalarda enerji tasarrufu sağlarken iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir rol üstleniyoruz. Bunun için farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz. Yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı camlar ile üretilen Isıcam K, bünyesindeki özel kaplama ile ısı kayıplarını yüzde 50, güneş ısısı girişini yüzde 40 oranında azaltarak etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlıyor. Maksimum ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan ve bünyesinde iki tane kaplamalı cam kullanılarak üretilen üçlü yalıtım camları Isıcam K 3+ ise güneş ısısı girişini yüzde 48, ısı kayıplarını yüzde 77 azaltıyor."

İklim değişikliği ile mücadelenin son derece önemli olduğu bu dönemde tasarruflu ürünlerin çevresel katkısını değerlendiren Şapoğlu, "Bir konutta tek cam yerine kaplamalı yalıtım camı kullanılmasıyla her yıl 2 meşe ağacı, çift cam yerine kaplamalı yalıtım camı kullanılmasıyla her yıl 1 meşe ağacı doğaya hediye ediliyor. Bu sayede, yıllık 7 milyon tonluk karbon emisyonunun azaltılması da sağlanabiliyor. Isıcam markasıyla 49 yılda, yaklaşık 220 milyon metrekare Isıcam üretimi gerçekleştirdik. Isıcam’larla 15,5 milyar metreküp enerji tasarrufu sağlarken, doğaya 33 milyon ağaç hediye edilmesinde etkin rol üstlendik. Başka bir deyişle, 30 bin 800’ü aşkın futbol sahası veya 5 Sapanca Gölü büyüklüğünde Isıcam ormanı oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

