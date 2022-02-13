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Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

13.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

Türkiye Karate Federasyonunda Ali Bıldırcın'ın istifasının ardından genel sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Hacı Beşbadem, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Hacı Beşbadem, federasyon bünyesinde daha önce 5. kademe teknik direktör ve uluslararası karate hakemi olarak görev yapmıştı.

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