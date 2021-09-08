YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta yapılacak

08.09.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta yapılacak

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. ayak yarışları 11-12 Eylül'de Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, 5 kategoride 40 sporcu mücadele edecek.

İzmir Karting Kulübü ve Uşak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 40 sporcu bin 250 metre uzunluğundaki pistte üçer yarış yapacak.

Yarışlar, 11 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama seanslarıyla başlayacak ve ardından tüm kategorilerde birinci ve ikinci yarışlara geçilecek. 12 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak üçüncü ve son yarışlarla devam edecek organizasyon saat 15.00'da ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
PARTNERDizi aşkı gerçek mi oldu?Dizi aşkı gerçek mi oldu?
Uşak'ta kargo paketinde 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildiUşak'ta kargo paketinde 6 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

Uşak Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
13:05
İkindi
16:40
Akşam
19:30
Yatsı
20:49

Uşak Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

İlke Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.