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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto:

27.07.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mevcut yönetim kadromuza yapacağımız yeni takviyeler ile alanında uzman kişilerle yolumuza daha güçlü ve çok daha verimli devam edeceğiz"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, olimpiyatlardan sonra yapılacak olağan genel kurulda daha güçlü şekilde yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada 2021 sezonunu değerlendiren Oto, pandemi koşullarına rağmen verimli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "2020-2021 kayak sezonunu mevcut pandemi şartlarında birçok branşta sportif faaliyetler ve yarış müsabakaları iptal edilmesine rağmen biz Türkiye Kayak Federasyonu olarak ekip arkadaşlarımızın, kulüplerimizin ve sporcularımızın yüksek duyarlılığı ve özverili çalışmaları sayesinde yarış takvimimizi eksiksiz olarak tamamladık. Uluslararası alanda sporcularımız 127 madalya kazandılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon hazırlıklarını sürdürdüklerinin aktaran Ali Oto, "2021-2022 sezonunda önümüzde EYOF ve Olimpiyat olmak üzere çok önemli iki organizasyon var. Bütün teknik kadrolarımız tüm hazırlıklarını sürdürüyor ve organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam." dedi.

Olimpiyatlardan sonraki olağan genel kurulda daha güçlü şekilde yollarına devam edeceklerini vurgulayan Oto, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut yönetim kadromuza yapacağımız yeni takviyeler ile alanında uzman kişilerle yolumuza daha güçlü ve çok daha verimli devam edeceğiz. federasyonumuzun kaynaklarında azalmaya sebebiyet veren usulsüzlüklerin önüne geçerek Federasyonumuzda sadece sporun konuşulduğu ve başarı odaklı çalışmalar yaparak güzel bir yeni dönem hedefliyoruz."

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