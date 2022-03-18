Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp

Türkiye Kayak Federasyonu, özel sporcular için kamp düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "15-18 Mart tarihlerinde Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Kayak Kampı, Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Dağı Tesisleri'nde düzenlendi." denildi.

Çorum, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Malatya şehirlerinden özel sporcu ile antrenörlerinin katıldığı kampta, eğitimlerin yanı sıra çeşitli disiplinlerde yarışmalar düzenlendiği aktarıldı.



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