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Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp

18.03.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kayak Federasyonundan "özel" kamp

Türkiye Kayak Federasyonu, özel sporcular için kamp düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "15-18 Mart tarihlerinde Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Kayak Kampı, Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Dağı Tesisleri'nde düzenlendi." denildi.

Çorum, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Malatya şehirlerinden özel sporcu ile antrenörlerinin katıldığı kampta, eğitimlerin yanı sıra çeşitli disiplinlerde yarışmalar düzenlendiği aktarıldı.

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