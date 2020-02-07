Türkiye Kent Konseyi yönetimi Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Aslan, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığı Adana’dan Balıkesir’e geçti. Kent Konseyi’nin düzenleyeceği toplantı ve programlara katılmak üzere Balıkesir’e gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Ekrem Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Kent konseyleri buluşması Balıkesir’de yapılacak

11. Türkiye Kent Konseyleri buluşma toplantısı ve Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen heyeti Balıkesir’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Yazıcı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Dönem Başkanlığını bundan sonra bir yıl süre ile yürütecek olan Mürsel Sabancı’yı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Birliğin yürüttüğü çalışmalar ve 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan toplantı hakkında Vali Yazıcı’ya bilgiler veren Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Dönem Başkanı Ekrem Aslan ise, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu kararı gereğince her yıl yeni bir dönem başkanının seçildiğini ve yeni dönem başkanlığının Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı’ya devredileceğini söyledi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı da Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada yapmak istedikleri tüm çalışmaları ortak düşünceyle yürüteceklerini söyledi.

