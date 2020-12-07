YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 07.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Ardahan Kent Konseyinde fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Taştan, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'nın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı eserlerini seçti.

Taştan, AA'nın ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların kalitesine işaret eden Taştan, "Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar mevcut. Her kategoride birer kare seçmeyi tercih ettik. Emeği geçenleri böyle anlamlı ve güzel bir çalışma yaptıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Annem 'Yakında ağaçlara tırmanacaksın' diyor Annem 'Yakında ağaçlara tırmanacaksın' diyor
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!

Ardahan Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:14
Öğle
12:06
İkindi
14:26
Akşam
16:47
Yatsı
18:14

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Şifa Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.