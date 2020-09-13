Türkiye Kooperatifler Fuarı, Kovid-19 tedbirleriyle ATO'da açılacak

Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye Kooperatifler Fuarı" 24-27 Eylül'de Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi Congresium'da açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fuar, ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayacak.

Fuar, Türkiye'nin her bölgesinden alanında başarı kazanmış 150'nin üzerinde kooperatifi, sektörün tüm paydaşları ve ziyaretçilerle buluşturacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması beklenen fuarın açılış töreninde çeşitli kategorilerde yılın kooperatifleri ödülleri verilecek.

Fuarda kooperatiflerin yanı sıra kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve önde gelen elektronik ticaret firmalarıyla esnaf ve çiftçilerden, girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörler bir araya gelecek.

- Kooperatifler e-ticaret firmalarıyla görüşme fırsatı yakalayacak

Kooperatiflerin üretim kapasite ve portföylerini artırmak ve ihracatta da pay sahibi olmalarını sağlamak için önemli bir adım olarak görülen fuarda, bunun için gerekli olan vizyon ve donanımın kooperatiflere kazandırılması amaçlanıyor.