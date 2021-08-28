YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da başladı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Konya'da başladı

28.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: - "Aylardır 81 ilimizde 6 bini aşkın sporcumuz, şampiyonamıza katılmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu yıl şampiyonada 420 yıldızımız ve 951 küçüğümüz olmak üzere toplamda bin 371 sporcumuz mücadele verecek"

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Konya'da başladı.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye’nin en büyük satranç şölenini pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen düzenleme kararı aldık." dedi.

Yedi gün sürecek organizasyonda pandemi önlemlerinden taviz verilmemesini isteyen Tulay, şunları söyledi:

"Aylardır 81 ilimizde 6 bini aşkın sporcumuz, şampiyonamıza katılmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu yıl şampiyonada 420 yıldızımız ve 951 küçüğümüz olmak üzere toplamda bin 371 sporcumuz mücadele verecek. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz ve katılımcılarımızla bir hafta boyunca hep birlikte olacağız. Küçükler ve yıldızlarda derece elde eden sporcularımız, milli takım havuzuna girmeye hak kazanacak. Her yaş kategorisinde dereceye giren sporcularımız, uluslararası turnuvalarda federasyonumuz imkanlarıyla ülkemizi temsil edecek. Bu turnuvada alınan her başarı, yeni kapıların anahtarı olacak."

Pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerinin alındığı şampiyonada, sporculara, velilere ve antrenörlere HES kodu zorunluluğu getirildi.

Federasyon tarafından, organizasyon sürecinde olumsuz her türlü durum karşısında görev yapacak kriz merkezi oluşturuldu. Federasyon yetkilileri ile il ve ilçe temsilcilerinin olacağı kriz merkezinde; konaklama, ulaşım, hastalık gibi konularda olası olumsuzluklara karşı hızlıca çözüm üretilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlıdan 11'i tutuklandıKonya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlıdan 11'i tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
12:56
İkindi
16:37
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Bilge Eczanesi
Karatay
Samanyolu Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Akşen Eczanesi
Selcuklu
Bardakçı Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.