2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Konya'da başladı.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye’nin en büyük satranç şölenini pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen düzenleme kararı aldık." dedi.

Yedi gün sürecek organizasyonda pandemi önlemlerinden taviz verilmemesini isteyen Tulay, şunları söyledi:

"Aylardır 81 ilimizde 6 bini aşkın sporcumuz, şampiyonamıza katılmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu yıl şampiyonada 420 yıldızımız ve 951 küçüğümüz olmak üzere toplamda bin 371 sporcumuz mücadele verecek. Sporcularımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz ve katılımcılarımızla bir hafta boyunca hep birlikte olacağız. Küçükler ve yıldızlarda derece elde eden sporcularımız, milli takım havuzuna girmeye hak kazanacak. Her yaş kategorisinde dereceye giren sporcularımız, uluslararası turnuvalarda federasyonumuz imkanlarıyla ülkemizi temsil edecek. Bu turnuvada alınan her başarı, yeni kapıların anahtarı olacak."

Pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerinin alındığı şampiyonada, sporculara, velilere ve antrenörlere HES kodu zorunluluğu getirildi.

Federasyon tarafından, organizasyon sürecinde olumsuz her türlü durum karşısında görev yapacak kriz merkezi oluşturuldu. Federasyon yetkilileri ile il ve ilçe temsilcilerinin olacağı kriz merkezinde; konaklama, ulaşım, hastalık gibi konularda olası olumsuzluklara karşı hızlıca çözüm üretilebilecek.

