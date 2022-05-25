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Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru

25.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak: "Yarın benim adıma kariyerimin en önemli maçı olacak." - Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal: "Sezona başlarken, kupada sonuna kadar gideceğimize inanmıştık ve bunu başardık gerçekten. Şimdi yarın son bir adım kaldı. İnşallah o adımı atıp bu kupayı kazanmak istiyoruz."

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak final maçı öncesi Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak ile Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, basın toplantısında bir araya geldi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda Yukatel Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, final maçıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Kupayı Kayseri'ye götürmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, şunları söyledi:

''Finale kadar gelmemizde emeği olan başta takım teknik ekibimiz, başkanımız ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Finale gelirken belki Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey gerçekleştirdik, çok zorlu rakipleri eleyerek bu finale geldik. Tabii finallerin hiçbir zaman favorisi olmuyor. Anadolu'nun iki güzide şehrinin, iki komşu şehrinin bu finali oynaması da gerçekten ayrıca çok mutlu ediyor. Hem Ziya kardeşimiz burada o Sivaslı. Ben Kayseriliyim. İki kaptan olarak burada bulunuyoruz. Benim açımdan da önemi çok farklı. Çünkü çocukluğumda stadına, maçlarına hep maçlara gittiğim, işte Yahyalı'dan kaçarak o stada girip o formayı giymenin hayalini kurduğum takımla şimdi belki kariyerimin yarın en önemli maçı olacak benim adıma. Çünkü o hayalini kurduğum takım, tuttuğum takımın forması altında Türkiye Kupası finaline çıkıyorum. İnşallah bu kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz. Bugün yola çıkacak olan yaklaşık iki yüz otobüste İstanbul'a gelecek olan Kayseri'deki taraftarlarımızı da iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla kazasız belasız gelmelerini temenni ediyorum. İnşallah burada da centilmence, güzelce dostluk çerçevesinde bir karşılaşma olur. Herkese başarılar diliyorum.''

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal da kupayı kazanma arzusunda olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu derbisi olacak. Sonunda da bir kupa var. İki taraf da çok heyecanlı. İlhan'ın da dediği gibi ben Sivaslıyım, o Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabii futbolcular için de çok önemli bir maç. biz sezona başlarken kupanın ilk maçından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık. Bunu başardık gerçekten. Şimdi yarın son bir adım kaldı. İnşallah o adımı atıp bu kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul'da olması ayrıca önemli. Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum ki taraftarlarımız biraz daha fazla olacak. İnşallah bu da bize bir avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan dostça, centilmence bir maçın geçmesi. İki şehre de yakışan budur."

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