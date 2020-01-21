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  4. Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası Finali 21 Mayıs 2020 perşembe günü oynanacağını açıkladı.

Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarihi açıkladı. İşte TFF'den yapılan açıklama:

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de
oynanacak.

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Türkiye Kupası finali Türkiye Futbol Federasyonu 21 mayıs

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