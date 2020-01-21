Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarihi açıkladı. İşte TFF'den yapılan açıklama:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de
oynanacak.
Fatih Terim onu çok istemişti!
G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi
''Türk futbolu çöktü''
İşte Victor Moses'in yeni takımı
Aziz Yıldırım 'Tehdit' davasında flaş gelişme
Yeni yıldız adayı Serkan Asan
Samsunspor'da anma töreni
Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde
Son 14 sezonun en kötüsü
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor
Ronaldo yine maça damga vurdu
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum