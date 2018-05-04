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Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında final karşılaşması 10 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı açıklanan mücadele, 10 Mayıs Perşembe gününe alındı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:1

"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."

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Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor-Fenerbahçe ziraat türkiye kupası finali

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