Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı açıklanan mücadele, 10 Mayıs Perşembe gününe alındı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:1

"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."

