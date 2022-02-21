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Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı

21.02.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sakarya'ya alındı

Muğla'da düzenlenmesi planlanan Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'ya alındı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "12-13 Mart'ta Köyceğiz'de yapılması planlanan Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları aynı tarihlerde Sapanca-Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, yarış bülteninin daha sona ayrıca yayınlanacağı ifade edildi.

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