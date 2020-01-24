YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray eşleşmesi

Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray eşleşmesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar: "Kupanın son kazananı ve en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz yine kupayı müzemize götürmek olacaktır" - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "İnşallah centilmence, güzel maçlar olur. Bu turu da geçmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, "Güzel bir eşleşme. Fair play içerisinde, keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyoruz. Kupanın son kazananı ve en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz yine kupayı müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile lig maçıyla birlikte 3 maçımız var. İyi ağırlanacağız, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. İnşallah finali de kazanıp, kupayı müzemize götürürüz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise eşleşmeyle ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve en çok şampiyonluk yaşayan ekibi Galatasaray ile oynayacağız. Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek. Tabii büyük bir takımla oynuyoruz, her şey olabilir. İki takıma da hayırlı olsun diyorum. İnşallah centilmence, güzel maçlar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu da geçmek istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İDO ailesi 2 bin fidan diktiİDO ailesi 2 bin fidan dikti
Çocuk Şenliği sinema filmi ile renklendiÇocuk Şenliği sinema filmi ile renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Futbol Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

Tavşanlı’da korkutan yangın

Tavşanlı’da korkutan yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.