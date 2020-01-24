Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Şehir için büyük takımlardan birinin Kırklareli'ne gitmesi çok önemli. Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi, Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil. Kupanın güzelliği burada zaten. Her iki takıma başarılar diliyorum. Trakya'daki bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, kış şartlarında çok fazla seyahat etmeyeceğiz. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ise eşleşmeyle ilgili şöyle konuştu: