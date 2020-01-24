YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi

Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe eşleşmesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı: "Trakya'daki bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz" - GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can: "Turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki Fenerbahçe Kulübümüz Kırklareli'mize gelsin. Çünkü ilimizin, Trakya'mızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor'un kulüp temsilcileri, kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Şehir için büyük takımlardan birinin Kırklareli'ne gitmesi çok önemli. Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi, Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil. Kupanın güzelliği burada zaten. Her iki takıma başarılar diliyorum. Trakya'daki bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, kış şartlarında çok fazla seyahat etmeyeceğiz. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ise eşleşmeyle ilgili şöyle konuştu:

"Her iki takım için de hayırlı olmasını diliyorum. Turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki Fenerbahçe Kulübümüz Kırklareli'mize gelsin. Çünkü ilimizin, Trakya'mızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Bu konu hakkında da bayağı önümüz açıldı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Biz dostuz, yeneriz, yeniliriz, turu atlarız ya da atlayamayız iyi mücadele edip görsel olarak da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık ondan ötesine de Allah nasip ederse ileri gitmek istiyoruz. Etmezse de canımız sağ olsun. Biz burada hep beraber Trakya halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Eyüpsultan 3 yeni spor salonuna kavuşuyorEyüpsultan 3 yeni spor salonuna kavuşuyor
İndirim çadırında örnek davranışİndirim çadırında örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.