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Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş: "Tarihimizde ilk defa Türkiye Kupası'nda yarı final oynama şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz" - "Özellikle İstanbul takımları, Erzurum'a geldiği zaman, Erzurum'un soğuğu çok fazla gündeme taşınıyor. Biz Erzurumlular bundan çok ciddi rahatsızız, üzülüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile zorlu maçlar oynayacaklarını ve tarihlerinde ilk kez yarı finale çıkmak istediklerini söyledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Üneş, "Yaklaşık 160 takımla başlayan bu turnuvada son 8'e kalmak tabii ki çok kıymetli. Rakibimiz bu turda Trabzonspor. Hem bölgede komşumuz hem de çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. İnşallah Trabzonspor'un başta başkanını, camiasını şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Karşılıklı fair play çerçevesinde, futbolun güzelliklerinin ön planda olacağı 2 maç oynayacağımızı umuyoruz. Tarihimizde ilk defa bu turnuvada yarı final oynama şansını yakaladık. Tabii ki yarı finale kalmayı çok istiyoruz. O gücümüz var. Hem ligde hem de kupada oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzonspor'u da eler yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Üneş, oynadıkları maçlardan sonra rakip takım yetkililerinin yaptığı, "Erzurum'da hava koşulları futbola müsait değil. Futbolcu sağlığı için tehlikeli" sözlerine de tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Özellikle İstanbul takımları, Erzurum'a geldiği zaman, Erzurum'un soğuğu çok fazla gündeme taşınıyor. Biz Erzurumlular bundan çok ciddi rahatsızız, üzülüyoruz. Erzurum'un hava koşulları, bu mevsimde Sivas'la eş değer. Sivasspor çok ciddi başarılara imza atıyor, yanlış anlaşılmasın. Süper Lig'e ilk çıktıklarında aynı şeyler onlar için de yazılıp çizilmişti. Şimdi Süper Lig'de devamlılığı yakaladılar, bunlar unutulup gitti. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımız, çok daha zor şartlarda, soğuk iklimde Rusya'da, Ukrayna'da gidip top oynuyor. Hiç bu soğuk gündeme gelmiyor. Veya 'futbolcu sağlığını tehdit ediyor' denmiyor. Bugüne kadar hiçbir maçımızda soğuktan dolayı bir sakatlık olmadı. Sezon başı yaza denk geliyor. Sıcak, futbolcu sağlığını daha çok tehdit ediyor. Ağustos ayında Adana'da, İzmir'de, Antalya'da... Bunlar fazla konuşulmuyor. Geçen sene Süper Lig'de neler yaptığımızı da herkes biliyor. Nasıl düştüğümüz de ortada, o da ayrı bir konu. Soğuktan ziyade, futbola kattığımız güzelliklerle gündemde olmak istiyoruz. Erzurumlular olarak bu konuda çok üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Ziraat Türkiye Kupası

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