Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, kupasına kavuştu

İZMİR (AA) - Futbolda 59. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, kupasını aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, üzerinde "2 kupa tek şampiyon Beşiktaş" yazılı tişörtlerle coşkularını kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Karşılaşmadan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde madalya ve ödülleri kazananlar bunları platforma konulan kürsüden aldı.

Müsabakada görev yapan hakemler Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan ve dördüncü hakem Ali Şansalan'a ve kupa maçıyla son maçına çıkan gözlemci Sabri Çelik'e, yaş haddinden dolayı emekli olan temsilciler Aydın Balkanlı ve Ufuk Ilgaz'a plaketleri verildi.

Basın mensuplarının oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Josef de Souza'ya ödülü takdim edildi.

Finalist Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bir kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldı. Antalyasporlu futbolcular kupalarını almak için kurulan platforma geçen Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı.

Kupayı kürsüden alan Beşiktaş Takım Kaptanı Atiba Hutchinson, kupayı arkadaşlarına götürdü. Kupayı tek tek kaldıran siyah-beyazlı oyuncular fotoğraf çektirdi.

Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

